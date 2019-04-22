Меркель привітала Зеленського з перемогою і запросила в Берлін

Канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України, а також запросила до Берліну.

Вона також підкреслила, що двосторонні відносини між Україною та Німеччиною з часу Революції гідності істотно активізувалися як в політичному, так і в економічному, соціальному та культурному плані.

"Стабілізація України та мирне врегулювання конфлікту є для мене так само важливими, як і проведення ключових реформ судової системи, децентралізації і боротьби з корупцією", - наголосила Меркель, йдеться на сайті канцлера Німеччини

Меркель підкреслила, що Берлін і надалі буде підтримувати Україну у боротьбі за її територіальну цілісність.

По Україні Центрвиборчком уже опрацював 90.83% електронних протоколів голосування у другому турі президентських виборів. Володимир Зеленський обганяє Петра Порошенка на понад 48%.

Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка - 25,3%. Зіпсували бюлетень 1,5%.