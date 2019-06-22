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Інформатора "ДНР" з Маріуполя засудять на дев'ять років

За матеріалами СБУ до дев’яти років позбавлення волі засуджено інформатора бойовиків
На Донеччині за матеріалами Служби безпеки України до дев’яти років позбавлення волі засуджено інформатора терористичної організації "ДНР".
Інформатора "ДНР" з Маріуполя засудять на дев

Співробітники спецслужби встановили, що мешканець Маріуполя з листопада 2014 року по січень 2015 року за вказівкою бойовиків збирав інформацію про дислокації, чисельність, маршрути пересування військовослужбовців та військової техніки українських підрозділів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на території Донецької області, про це йдеться у повідомленні на сторінці ООС.

Отримані дані за допомогою мобільного телефону він передавав двом представникам терористичної організації "ДНР". 

Оперативники СБУ затримали зловмисника в січні 2015 року. Приморський районний суд Маріуполя визнав його винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3, ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Поплічника терористів засуджено до дев’яти років позбавлення волі. 

Нагадаємо, ватажки сепаратистів на Донбасі Денис Пушилін і Леонід Пасічник незадоволені відмовою президента Володимира Зеленського від прямого діалогу з бойовиками окупованих територій Луганської та Донецької областей.

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22 06 2019 15:11
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