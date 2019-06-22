Інформатора "ДНР" з Маріуполя засудять на дев'ять років
Співробітники спецслужби встановили, що мешканець Маріуполя з листопада 2014 року по січень 2015 року за вказівкою бойовиків збирав інформацію про дислокації, чисельність, маршрути пересування військовослужбовців та військової техніки українських підрозділів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на території Донецької області, про це йдеться у повідомленні на сторінці ООС.
Отримані дані за допомогою мобільного телефону він передавав двом представникам терористичної організації "ДНР".
Оперативники СБУ затримали зловмисника в січні 2015 року. Приморський районний суд Маріуполя визнав його винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3, ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Поплічника терористів засуджено до дев’яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, ватажки сепаратистів на Донбасі Денис Пушилін і Леонід Пасічник незадоволені відмовою президента Володимира Зеленського від прямого діалогу з бойовиками окупованих територій Луганської та Донецької областей.
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