Мессі обійшов Пеле за кількістю голів у кар'єрі
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
У матчі Ліги чемпіонів у вівторок проти бельгійського "Брюгге" форвард французького "Парі Сен-Жермен" Мессі забив два голи (ПСЖ переміг - 4:1), які стали 757-м та 758-м у його кар'єрі. Водночас гольові показники Пеле дорівнюють 757. Такі дані наводить ESPN спільно з Міжнародною федерацією футбольної історії та статистики (IFFHS).
Тим часом раніше дані щодо кількості голів Пеле різнилися. Зокрема, бразильський "Сантос", кольори якого король футболу захищав на клубному рівні, стверджував, що Пеле лише за команду без урахування збірної країни забив 1091 м'яч. Проте сотні голів офіційно не було затверджено, оскільки частина ігор мала контрольний статус.
Найкращим бомбардиром в історії футболу вважають австрійсько-чеського форварда Йозефа Біцана, на рахунку якого 805 голів. На другому місці - португальський нападник Кріштіану Роналду (на початку грудня цього року налічувався 801 гол).
Нагадаємо, що Мессі всьоме став володарем "Золотого м'яча", випередивши Роберта Левандовскі на 33 пункти у голосуванні.
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