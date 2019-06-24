Мей підтримала повернення Росії до ПАРЄ

"Причина в тому, що її членство в цій організації є одним з небагатьох доступних способів міжнародного співтовариства притягнути Росію до відповідальності за порушення нею прав людини"

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей схвалила зняття санкційного тиску з делегації РФ у ПАРЄ, оскільки, на її думку, це дозволить "покарати Росію за порушення нею прав людини".

"Членство Російської Федерації в Раді Європи все ж треба зберегти. Причина в тому, що її членство в цій організації є одним з небагатьох доступних способів міжнародного співтовариства притягнути Росію до відповідальності за порушення нею прав людини", - заявила Мей, повідомляє "Укрінформ".

Посольство України відреагувало на заяву британської прем'єрки, зауваживши, що РФ повинна поважати європейські цінності та міжнародне право перед тим, як повертатися до ПАРЄ, а не навпаки.

"Повернення Росії до ПАРЄ, на жаль, не допоможе звичайним російським громадянам, оскільки Путін не поважає верховенство права", - додали в українському посольстві.

Як відомо, рішення ПАРЄ, що фактично знищує санкційний механізм стосовно делегації РФ може бути ухвалене у Страсбурзі в ніч на вівторок попри опір України.

Нагадаємо, що у соцмережах закликають ПАРЄ не знімати санкції з російської делегації.