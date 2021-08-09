ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИАмериканська компанія Microsoft придбала стартап Clipchamp, який розробляє програмне забезпечення для редагування відео.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Microsoft купила стартап, який розробляє програми для редагування відео
Угода відповідає багаторічній стратегії Microsoft щодо розширенню пропозицій компанією лінійки програмного забезпечення для звичайний і корпоративних користувачів
Фото: з відкритих джерел
Про це повідомляє CNBC.
Зазначається, що додатком Clipchamp користуються вже 17 мільйонів людей.
Угода відповідає багаторічній стратегії Microsoft щодо розширенню пропозицій компанією лінійки програмного забезпечення для звичайний і корпоративних користувачів.
Однією з головних переваг стартапу є наявність онлайн-редактора відео з набором інструментів професійного рівня.
Зазначається, що Microsoft вже раніше демонстрував зацікавленість у редагуванні відео. Минулого року компанія брала участь у переговорах щодо придбання американського підрозділу компанії TikTok, проте китайська компанія не погодилася.
Стартап Clipchamp був заснований в Австралії у 2013 році. Всього в компанії працевлаштовано 92 співробітники.
Як повідомлялося, американська компанія Apple купила ірландський стартап Voysis, який завдяки штучному інтелекту допомагає голосовим асистентам краще зрозуміти людську мову.
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08 09 2021 13:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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