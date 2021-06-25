ФОТОКомпанія Microsoft презентувала нову номерну версію своєї операційної системи Windows 11.
Фото: microsoft.com
Фото: microsoft.comПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
25 06 2021 12:21
Microsoft офіційно презентувала операційну систему Windows 11
Windows 11 – це зручний простір для творчості, у якому ви можете реалізувати свої задуми завдяки оновленому інтерфейсу. Перероблене меню "Пуск" і нові способи зв’язку з близькими вам людьми, перегляду новин, а також взаємодії з іграми та вмістом: Windows 11 – ідеальне місце для невимушеного самовираження та творчості
Фото:microsoft.com
Про це повідомляється у блозі компанії Microsoft.
Windows 11, зокрема, отримає нове меню "Пуск" і панель завдань, розташовані по центру екрана, редизайн вікон з закругленнями, тінями і анімаціями, панель з віджетами, оновлений Microsoft Store з підтримкою Android-додатків, інтеграцію з Teams та інші зміни.
Фото: microsoft.com
"Windows 11 – це зручний простір для творчості, у якому ви можете реалізувати свої задуми завдяки оновленому інтерфейсу. Перероблене меню "Пуск" і нові способи зв’язку з близькими вам людьми, перегляду новин, а також взаємодії з іграми та вмістом: Windows 11 – ідеальне місце для невимушеного самовираження та творчості", - йдеться у повідомленні.
Microsoft заявляє, що Windows 11 - "найбільш захищена" ОС компанії.
Система стала займати на 40% менше місця і працює більш ефективно ніж раніше завдяки покращенням роботи з фоновими завданнями.
"Сервіс Microsoft Teams тепер інтегрований прямо в Windows 11 як для комерційних користувачів, так і для споживачів. Таким чином, Microsoft відмовляється від використання Skype з Windows 10. Microsoft Teams можна знайти прямо на панелі завдань", - пише The Verge.
Оновлення буде безкоштовним для власників Windows 10, заявив на презентації головний директор по продуктах Microsoft Панос Панай.
Фото: microsoft.com
За його словами, нова ОС буде краще працювати на декількох моніторах, та буде запам’ятовувати розташування додатків в різних вікнах і відновлювати їх при підключенні.
Також в браузері Edge з’явилася опція, що дозволяє перемикатися між горизонтальним і вертикальним розташуванням вкладок.
"Windows 11 – це потужність і безпека Windows 10 з оновленим переробленим інтерфейсом. Ця операційна система також підтримує нові інструменти, звуки та програми. Ми продумали геть усе. Завдяки цьому ви отримаєте нові враження від роботи на ПК", - додали в компанії.
"Windows 11 ще не готова, але її випустять пізніше в цьому році. ПК з попередньо інстальованою ОС Windows 11 надійдуть у продаж пізніше в цьому році", - йдеться у повідомленні.
Мінімальні системні вимоги Windows 11:
Процесор: 64-розрядний, двоядерний, 1 ГГц.
Оперативна пам'ять: 4 ГБ.
Сховище: 64 ГБ.
Дисплей: 9 дюймів, 1366 × 768 пікселів.
Графіка: сумісна з DirectX 12, драйвери WDDM 2.x.
Безпека: UEFI, Secure Boot і TPM 2.0.
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