The New York Times подала до суду на компанії Microsoft і OpenAI за звинуваченням у порушенні авторських прав

У позові, поданому до федерального суду Манхеттена, йдеться, що відповідачі намагалися "безкоштовно скористатися величезними інвестиціями The Times у свою журналістику, використовуючи їх для створення замінних продуктів без дозволу чи оплати".

Газета The New York Times подала до суду на компанії OpenAI і Microsoft. Видання звинуватило техногігантів у використанні мільйонів статей без дозволу для навчання штучного інтелекту.

Про це пише Reuters.

The New York Times стверджує, що є першою великою медіа-організацією у США, яка подала до суду на OpenAI і Microsoft через проблеми з авторським правом.

У позові, поданому до федерального суду Манхеттена, йдеться, що відповідачі намагалися "безкоштовно скористатися величезними інвестиціями The Times у свою журналістику, використовуючи їх для створення замінних продуктів без дозволу чи оплати".

"Немає нічого "трансформаційного" в тому, щоб використовувати контент The Times без оплати для створення продуктів, які замінюють The Times і викрадають у неї аудиторію", — заявили у виданні.

Газета не вимагає конкретної компенсації, але стверджує, що OpenAI і Microsoft завдали їй збитків на "мільярди доларів". The New York Times також хоче, щоб компанії знищили моделі чат-ботів і навчальні матеріали, засновані на її статтях.

OpenAI почав набирати популярність минулого року з випуском ChatGPT, який вразив користувачів тим, що генерував відповіді на запити користувачів про що завгодно - від рецепту сальси до маршруту подорожі до Греції та інформації про історичні події.

Microsoft стала головним партнером OpenAI, погодившись інвестувати в компанію 13 мільярдів доларів в обмін на 49% від її прибутку.