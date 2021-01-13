Microsoft запатентувала технологію, яка дозволить "розмовляти" з померлими людьми
Про це у патентній заявці зазначили розробники Дастін Абрамсон та Джозеф Джонсон, повідомляє "Громадське". Документ від 1 грудня 2020 року опублікували в Офісі з патентів і товарних знаків США (USPTO), а саму заявку подали на реєстрацію ще у 2017 році.
Для того щоб створити віртуальну особистість конкретної людини, розробники збиратимуть усі доступні про неї дані: фото, відео та записи голосу, поширені у соціальних мережах, публікації, електронні листи, рукописні матеріали, тощо.
На основі цих даних розробники створять спеціальний індекс особистості, яким "тренуватимуть" чат-ботів відповідати на повідомлення так, як би це зробила конкретна людина.
У деяких випадках технологія навіть дозволить генерувати нові зображення людини у форматі 2D та 3D та записи її голосу. Звісно ж, зробити це можна буде тільки якщо для цього вистачить зібраних фото та відеоматеріалів. Для завантаження інформації про людину можна буде використовувати мобільні пристрої (смартфон та планшет) або ж звичайний комп'ютер.
Нагадаємо, що у грудні компанія Microsoft подала патентну заявку, яка передбачає створення голосового чат-бота, який може у спілкуванніі замінити реальну людину, навіть ту, яка вже померла.
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