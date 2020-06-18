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Microsoft запустив нову функцію в Excel для управління особистими фінансами

Наразі Money доступний лише для передплатників особистих і сімейних акаунтів Microsoft 365 в США
Сервіс Money кожного місяця генеруватиме звіт у формі графіків та діаграм - вони допоможуть користувачам порівнювати свої витрати по місяцях та відстежувати зміни.
Microsoft запустив нову функцію в Excel для управління особистими фінансами Фото:blogs.technet.com

Компанія Microsoft презентувала нову функцію в Excel - Money, яка дозволяє користувачам контролювати особистий бюджет для досягнення фінансових цілей.

Про це повідомляється у блозі компанії, зазначає "Економічна правда".

Фото: Економічна правда

"Оскільки управління фінансами стає важливим завданням для багатьох із нас, ми хочемо допомогти зробити управління своїм особистим бюджетом в Excel більш легким", - пояснюють у компанії.

Щоб скористатись новою функцією, потрібно надати сервісу доступ до своїх банківських рахунків і карт.

Дані про транзакції і рухах будуть автоматично імпортовані в електронну таблицю Excel протягом наступного дня після їх публікації на рахунках.

При цьому, Microsoft використовує агрегатор Plaid для безпечної синхронізації фінансової інформації користувача.

Усі витрати відображаються в Excel - вони розділені за категоріями: продукти харчування, оренда, товари для дому і т.д.

Зазначається, що сервіс Money кожного місяця генеруватиме звіт у формі графіків та діаграм - вони допоможуть користувачам порівнювати свої витрати по місяцях та відстежувати зміни. При цьому, сервіс буде попереджувати, якщо ви витратили значно більше, ніж раніше.

Наразі Money доступний лише для передплатників особистих і сімейних акаунтів Microsoft 365 в США, але в планах компанії - вихід на інші світові ринки.

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18 06 2020 09:11
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