Microsoft запустив нову функцію в Excel для управління особистими фінансами
Компанія Microsoft презентувала нову функцію в Excel - Money, яка дозволяє користувачам контролювати особистий бюджет для досягнення фінансових цілей.
Про це повідомляється у блозі компанії, зазначає "Економічна правда".
Фото: Економічна правда
"Оскільки управління фінансами стає важливим завданням для багатьох із нас, ми хочемо допомогти зробити управління своїм особистим бюджетом в Excel більш легким", - пояснюють у компанії.
Щоб скористатись новою функцією, потрібно надати сервісу доступ до своїх банківських рахунків і карт.
Дані про транзакції і рухах будуть автоматично імпортовані в електронну таблицю Excel протягом наступного дня після їх публікації на рахунках.
При цьому, Microsoft використовує агрегатор Plaid для безпечної синхронізації фінансової інформації користувача.
Усі витрати відображаються в Excel - вони розділені за категоріями: продукти харчування, оренда, товари для дому і т.д.
Зазначається, що сервіс Money кожного місяця генеруватиме звіт у формі графіків та діаграм - вони допоможуть користувачам порівнювати свої витрати по місяцях та відстежувати зміни. При цьому, сервіс буде попереджувати, якщо ви витратили значно більше, ніж раніше.
Наразі Money доступний лише для передплатників особистих і сімейних акаунтів Microsoft 365 в США, але в планах компанії - вихід на інші світові ринки.
Нагадаємо, що Microsoft зафіксував 2,7 мільярда хвилин онлайн-зустрічей за день через пандемію коронавірусу
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На цьому тижні в Україні з'явиться нова монета
- ВІДЕО Сервіс Дія: що це таке, які послуги доступні та де завантажити
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- Державні гарантії на підтримку бізнесу "без гальм": чому Україні краще піти шляхом Європи
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ