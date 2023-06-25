Міф про єдність путінської росії закінчився – МЗС Італії

Антоніо Таяні вважає, що тепер мир став ближчим.

Заколот очільника ПВК "Вагнер" Євгєнія Прігожина зруйнував міф про єдність путінської росії.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Італії Антоніо Таяні в інтерв’ю Il Messaggero.

За його словами, дії "кухаря путіна" ослабив російську армію.

"Міф про єдність путінської росії зруйновано. Ця внутрішня ескалація розділила російських військових. Це неминучий результат, коли ви підтримуєте та фінансуєте легіон найманців", – вважає Таяні.

За його словами, після вказаних подій, армія рф стала слабшою. Таяні сподівається, що тепер мир стане ближчим.

"Ми чекаємо, щоб зрозуміти наступні кроки росії в Україні", – додав очільник італійського МЗС.

На думку Антоніо Таяні, вторгнення в Україні стало "бумерангом" для президента країни-терористкипутіна, адже загарбники не змогли перемогти і бліцкриг також не вдався. За словами італійського міністра, тепер росіяни "розплачується за протиріччя військового апарату".

Таяні підкреслив, що головне завдання зараз – повернути російські війська на позиції до 24 лютого 2022 року, а вже після цього можна займатися питанням анексованого Криму.

Заколот проти військово-політичного керівництва росії почався ввечері 23 червня. Прігожин звинуватив міністра оборони Сєргєя Шойгу та начальника Генерального штабу Валерія Герасімова у нібито ракетній атаці на позиції Вагнера на Донбасі.

Однак вже ввечері 24 червня, після заяв Прігожина про "взяття" низки міст в росії, він несподівано оголосив, що розвертає свої війська у зворотному напрямку та вирушає на бази ПВК.

Самопроголошений президент білорусі лукашенко стверджує, що досягнення домовленості з Прігожиним є його заслугою.

Раніше повідомлялось, що Прігожина можуть ліквідувати у білорусі.