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Мінінфраструктури найближчим часом розгляне питання подальшої роботи Кравцова на посаді глави "Укрзалізни

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив про намір Кабінету Міністрів змінити керівництво АТ "Укрзалізниця" через корупцію на підприємстві
"Щодо "Укрзалізниці" прем'єр-міністр уже дав оцінку, що є багато зауважень і до того, що відбувалося всередині, і до управління. Тому, я думаю, найближчим часом ми це питання розглянемо, й буде вирішена подальша доля Кравцова", - сказав він на брифінгу у Львові в четвер.
Мінінфраструктури найближчим часом розгляне питання подальшої роботи Кравцова на посаді глави "Укрзалізни Євген Кравцов: Фото: blacklist.net.ua

Міністерство інфраструктури України найближчим часом має намір розглянути питання подальшої роботи Євгена Кравцова на посаді глави АТ "Укрзалізниця" (УЗ, Київ), повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Щодо "Укрзалізниці" прем'єр-міністр уже дав оцінку, що є багато зауважень і до того, що відбувалося всередині, і до управління. Тому, я думаю, найближчим часом ми це питання розглянемо, й буде вирішена подальша доля Кравцова", - сказав він на брифінгу у Львові в четвер.

При цьому Криклій зазначив, що держсекретар відомства, екс-начальник департаменту інвестиційної політики УЗ Андрій Галущак, відсторонення від посади якого вимагає звільнена з посади заступника міністра інфраструктури Олександра Клітіна, "ніяк не може впливати на "Укрзалізницю".

"До Галущака зауважень немає, і до локомотивів він точно не має ніякого стосунку. Більш того, ми були б раді, щоб хоч хтось мав якийсь стосунок до локомотивів, тому що востаннє, коли вони закуповувалися, це контракт із General Electric. А так в "Укрзалізниці" взагалі жахлива ситуація. У них дуже давно не купувалися ні нові вагони, ні поїзди і ні тим паче - локомотиви", - зазначив Криклій.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив про намір Кабінету Міністрів змінити керівництво АТ "Укрзалізниця" через корупцію на підприємстві.

Нагадаємо, що Кабмін додав "Укрзалізницю", НСТУ і ще два об'єкти до списку стратегічних держпідприємств

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28 11 2019 12:50
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