Мінінфраструктури найближчим часом розгляне питання подальшої роботи Кравцова на посаді глави "Укрзалізни
Міністерство інфраструктури України найближчим часом має намір розглянути питання подальшої роботи Євгена Кравцова на посаді глави АТ "Укрзалізниця" (УЗ, Київ), повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Щодо "Укрзалізниці" прем'єр-міністр уже дав оцінку, що є багато зауважень і до того, що відбувалося всередині, і до управління. Тому, я думаю, найближчим часом ми це питання розглянемо, й буде вирішена подальша доля Кравцова", - сказав він на брифінгу у Львові в четвер.
При цьому Криклій зазначив, що держсекретар відомства, екс-начальник департаменту інвестиційної політики УЗ Андрій Галущак, відсторонення від посади якого вимагає звільнена з посади заступника міністра інфраструктури Олександра Клітіна, "ніяк не може впливати на "Укрзалізницю".
"До Галущака зауважень немає, і до локомотивів він точно не має ніякого стосунку. Більш того, ми були б раді, щоб хоч хтось мав якийсь стосунок до локомотивів, тому що востаннє, коли вони закуповувалися, це контракт із General Electric. А так в "Укрзалізниці" взагалі жахлива ситуація. У них дуже давно не купувалися ні нові вагони, ні поїзди і ні тим паче - локомотиви", - зазначив Криклій.
Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив про намір Кабінету Міністрів змінити керівництво АТ "Укрзалізниця" через корупцію на підприємстві.
Нагадаємо, що Кабмін додав "Укрзалізницю", НСТУ і ще два об'єкти до списку стратегічних держпідприємств
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