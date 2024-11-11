Міністр оборони Британії спростовує чутки про зниження допомоги Україні

Міністр оборони Британії прокоментував матеріал газети The Guardian.

Міністр оборони Британії Джон Гілі заперечує, що новий уряд країни знизив підтримку України. За його словами, Лондон надаватиме Києву щорічно три мільярди фунтів військової допомоги "стільки, скільки треба".

Про це пише Politico.

"Зараз, як уряд Сполученого Королівства, ми витрачаємо на військову допомогу Україні більше, ніж будь-коли раніше, і вчора я довго розмовляв з міністром оборони України. Він, безумовно, не бачить ослаблення підтримки Сполученого Королівства, і він сказав, що українці впевнені в тому, що Великобританія продовжує непохитно підтримувати їхню країну", — заявив Гілі на програмі BBC Today.

Міністр оборони Британії прокоментував матеріал газети The Guardian, яка повідомляла, що відносини України та Британії "погіршилися" після приходу до влади лейбористів. Автори підкреслюють, що основна претензія Києва полягає в тому, що Лондон не надав жодних додаткових ракет Storm Shadow, навіть для використання проти цілей у Криму та на інших українських територіях, окупованих росією з 2014 року.

Нагадаємо, Польща хоче створити альянс із Великою Британією, щоб запобігти "розпродажу України Заходом" — після того, як Дональд Трамп повернеться до Білого дому у 2025 році.