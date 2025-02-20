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ПОЛІТИКА

Міністр оборони Британії захистив Зеленського від критики Трампа

20 лютого 2025, 21:31
Міністр оборони Британії захистив Зеленського від критики Трампа
"Він був обраний. Він обраний лідер України, і він зробив те, що зробив Вінстон Черчилль".

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заперечив президенту США Дональду Трампу, який назвав президента України Володимира Зеленського диктатором через нібито відмову проводити вибори.

Про це він сказав під час візиту до Норвегії, повідомляє Sky News.

Відповідаючи на запитання про коментарі Дональда Трампа, в яких він назвав Володимира Зеленського "диктатором" і закликав до виборів, Гілі сказав, що побачив "відданість українського президента своїй країні".

"Це людина, яка, віддана своїй країні, керувала своєю країною, і досі керує нею", – додав він.

"Він був обраний. Він обраний лідер України, і він зробив те, що зробив Вінстон Черчилль у Великій Британії під час Другої світової війни – призупинив вибори під час війни", – заявив британський міністр.

"І наше завдання – бути з українцями, підтримувати українців, підтримувати їх у їхній боротьбі. І якщо вони вирішать говорити, підтримати їх у переговорах", – зазначив він.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп після переговорів американської та російської делегацій виступив з цілою низкою критичних заяв щодо України та президента Володимира Зеленського.

За словами колишнього дипломата, Трамп прагне усунути Зеленського, якого вважає незручним партнером. Швидкий підхід екс-президента США може призвести не до миру, а до пропозиції, яку Україна не зможе прийняти.

війнаДональд ТрампБританіяВолодимир ЗеленськийДжон Гілі

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