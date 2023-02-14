Міністр оборони Естонії озвучив вражаючу суму допомоги Україні цього року

Західні союзники України у 2023 році загалом нададуть військової та супутньої допомоги на суму у 100 мільярдів євро.

Таку інформацію, перед зустріччю міністрів оборони НАТО, озвучив Міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє Reuters.

"Ми намагаємось допомогти Україні, виділивши спільно приблизно 100 мільярдів євро цього року. Це має бути нашою метою, бо зараз це число менше. Та коли брати частку Естонії, то це лише одна п’ята нашого ВВП, бо Естонія вже надала приблизно 400 мільйонів євро, що становить 1,1% нашого ВВП", – зазначив міністр.



Ханно Певкур запевнив, що закликатиме колег на зустрічі збільшити військову допомогу Україні.

"Якщо взяти всі країни Контактної групи з питань оборони України, то наш спільний ВВП – близько 50 трильйонів, а може, навіть більше. І якщо взяти 1% цієї суми, це буде десь 500 мільярдів», – додав Певкур.

За словами очільника естонського Міноборони, він виступає за активніше впровадження спільних закупівель зброї на рівні Європейського Союзу.

Нагадаємо, що Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликав на зустріч у Брюсселі міністрів оборони країн Альянсу. Засідання відбудуться 14−15 лютого.

