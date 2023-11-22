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ПОЛІТИКА

Міністр оборони назвав ключові підсумкі "Рамштайну"

22 листопада 2023, 22:49
Міністр оборони назвав ключові підсумкі
Джерело: wikipedia
Міністр оборони України подякував за постійну підтримку України з боку міжнародних партнерів.

Україна отримала чоргові пакети військової допомоги для своєї боротьби у війні проти рф.

Про це повідомляє міністр оборони Рустем Умєров у Telegram-каналі.

Він назвав пʼять ключових підсумків "Рамштайну", про які можна говорити публічно:

  • З 20 країн сформували нову коаліцію наземних засобів ППО. Лідери — Німеччина та Франція. Берлін також зобовʼязався надати один комплект системи Patriot у найближчому пакеті допомоги.
  • Нідерланди підготували €2 млрд на військову допомогу Україні.
  • Естонія, як лідер ІТ-коаліції, надасть пів мільйона доларів на діяльність коаліції — на додаток до зобов’язань Люксембурга на суму €10 мільйонів.
  • Британія та Норвегія в межах Морської коаліції шукатимуть ефективні способи посилення безпеки в Чорному морі.
  • Триває робота над Дорожньою картою взаємосумісності — щоб українська армія відповідала всім критеріям НАТО.

Міністр оборони України подякував за постійну підтримку України з боку міжнародних партнерів. Він наголосив, що кожна одиниця озброєння, надана Силам оборони України, посилює їхню здатність чинити опір ворогу та звільняти українську територію.

Володимир Зеленський також заявив, що на "Рамштайні" країни-партнери оголосили про нові пакети військової підтримки для України.

До них увійшли боєприпаси, ракети, системи радіоелектронної боротьби, дрони і нові потужності для ППО. Також була створена коаліція розвитку ППО — її лідерами стали Німеччина та Франція. Зеленський додав, що «український повітряний щит стає сильнішим», але розповідати публічно деталі поки не може.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 листопада проходить нове засідання у форматі "Рамштайн". Це вже 17-та зустріч Контактної групи з питань оборони України. Традиційно її відкрив глава Міноборони США Ллойд Остін.

Очікується, що партнери сьогодні обговорять посилення української протиповітряної оборони та нагальних потреб на фронті.

РамштайнУмєров

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