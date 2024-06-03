Міністерка оборони Нідерландів підтвердила можливість ударів F-16 по російських цілях

Амстердам лише просить Україну дотримуватися міжнародного права і права на самооборону, як зазначено в Статуті ООН.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен запевнила, що 24 винищувачі F-16, які Нідерланди передадуть Україні, можуть бути використані для завдавання ударів по цілях на території росії.

Про це повідомляє Politico.

За її словами, Нідерланди не будуть вводити обмеження, як у випадку з Бельгією, де прем'єр-міністр Александр Де Кроо застеріг Київ від польотів винищувачів F-16, які він отримає від його країни, в російському повітряному просторі.

"Обмеження в бельгійському стилі не існує. Ми застосовуємо той самий принцип, який ми застосовували до кожної іншої поставки сил і засобів, а саме: як тільки ми передаємо їх Україні, вони можуть ними користуватися", - заявила Оллонгрен.

Вона додала, що Амстердам лише просить Україну дотримуватися міжнародного права і права на самооборону, як зазначено в Статуті ООН, "що означає, що вони будуть використовувати її для ураження військових цілей, які їм потрібні для самооборони".

США та Німеччина дозволили ЗСУ застосовувати їхню зброю для ударів по російській території, але лише в межах прикордонних районів Харківської області. Згодом США уточнили, що цей дозвіл стосується й Сумської області.

Франція фактично дала "зелене світло" на удари українських військ по російських аеродромах у Курській та Бєлгородській областях.