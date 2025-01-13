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ПОЛІТИКА

Міністр оборони Німеччини спростував чутки про блокування допомоги Україні

13 січня 2025, 12:01
Міністр оборони Німеччини спростував чутки про блокування допомоги Україні
Внутрішнє узгодження пакета в уряді Німеччини ще не завершено.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) спростував повідомлення про те, що канцлер ФРН Олаф Шольц блокує додатковий пакет військової допомоги Україні на суму три мільярди євро. "Жодної блокади немає", - заявив він в інтерв'ю газеті Tagesspiegel,повідомляє DW.

При цьому, за словами міністра, внутрішнє узгодження пакета в уряді Німеччини ще не завершено.

Пісторіус зазначив, що його відомство підготувало новий пакет допомоги, тепер же має бути ухвалено політичне рішення про його надання Києву.

Раніше тижневик Der Spiegel повідомив, що канцлер ФРН Олаф Шольц противиться виділенню Києву додаткової допомоги на 3 млрд євро, за яку виступають глава Міноборони Пісторіус і міністр закордонних справ Анналена Бербок. В уряді Німеччини не підтвердили інформацію, оприлюднену Der Spiegel, але й не спростували її.

Зазначивши, що торік уряд ФРН виділив на підтримку України майже сім мільярдів євро, Анналена Бербок заявила 12 січня, що Берлін не має йти на значне скорочення фінансування постачання зброї Києву. За її словами, якщо тепер Німеччина надаватиме лише половину минулорічної суми або трохи більше, то це означатиме скорочення здатності України оборонятися.

Попередній державний бюджет на 2025 рік передбачає надання Україні військової допомоги приблизно на 4 млрд євро.

НімеччинавійнаОлаф Шольцдопомога УкраїніБорис Пісторіус

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