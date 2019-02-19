Міністр пояснив, на кого спрямований законопроект щодо працевлаштування ФОП
"Я хочу заспокоїти: про фізичних осіб-підприємців не йдеться. Вони як працювали, так і будуть працювати, але тих, хто намагається використати ці державні механізми для мінімізації своїх платежів у бюджет - з ними ми будемо боротися, що б вони про нас не казали", - сказав міністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, повідомляє "Укрінформ".
"Мова іде про тих роботодавців, які намагаються мінімізувати свої податкові виплати, використовуючи інструменти, які держава дає не на підтримку великого бізнесу, а на підтримку бізнесу малого", - додав він.
"Коли вони, використовуючи ці державні механізми, спрямовані для дрібних підприємців, мінімізують свої власні затрати на сплату податків, то вони в першу чергу обкрадають своїх працівників, і всіх присутніх в залі", - зазначив Рева.
Водночас, прем’єр-міністр Володимир Гройсман зауважив, що законопроект не розглядався на засіданні уряду і поки що лише винесений на обговорення громадськості.
Нагадаємо, Міністерство соціальної політики України опублікувало на своєму сайті проект закону, яким пропонується заборонити використовувати цивільні відносили між компанією та фізичною особою-підприємцем замість найму такої особи на роботу.
Ухвалення цього закону призведе до того, що значна частина підприємців, зокрема у ІТ сфері, які найчастіше працюють на аутсорсі, будуть вимушені оформлюватися на постійне працевлаштування замість використання ФОПів.
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