Мінсоцполітики ліквідує схему використання ФОПів замість трудових відносин

Міністерство соціальної політики України опублікувало на своєму сайті проект закону, яким пропонується заборонити використовувати цивільні відносили між компанією та фізичною особою-підприємцем замість найму такої особи на роботу.

Зазначимо, що наразі даний законопроект перебуває на стадії обговорення у Мінсоцполітики. Для набуття чинності цей законопроект має винести на розгляд парламенту уряд, а депутати мають його підтримати, йдеться на сайті Міністерства соціальної політики.

Зокрема, законопроектом уточняються ознаки трудових відносин. До них відносять:

Періодичність отримання винагороди за виконані роботи або надані послуги;

Надання особою послуг за дорученням та під контролем компанії;

Отриманий дохід такої особи є єдиним джерелом доходу або становить 75 і більше відсотків її доходу протягом 6 календарних місяців;

Роботи та послуги особа виконує на робочому місці із дотриманням внутрішніх правил компанії-отримувача цих послуг, а сама ця компанія надає такому працівнику обладнання;

Компанія, що отримує послуги, визначає тривалість робочого часу особи та тривалість відпочинку.

Зазначається, що якщо щонайменше 3 умови з цього переліку виконуються, то відносини між компанією та особою, що надає послуги, мають вважатися трудовими.

Ухвалення цього закону призведе до того, що значна частина підприємців, зокрема у ІТ сфері, які найчастіше працюють на аутсорсі, будуть вимушені оформлюватися на постійне працевлаштування замість використання ФОПів.

Також законопроект зобов’язує у разі виявлення замаскованих трудових відносин укладати між працівником та роботодавцем трудовий договір, зокрема на певний визначений час (наприклад, час виконання аутсорсингового завдання).

Раніше, Кабінет міністрів України врегулював механізм обчислення трудового стажу фізичних осіб-підприємців для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або записів в ній.