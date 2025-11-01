У Молдові уряд Мунтяну офіційно розпочав роботу

Президентка Мая Санду наголосила на продовженні реформ і підготовці країни до вступу в ЄС.

У Молдові новий уряд на чолі з Александру Мунтяну склав присягу, офіційно розпочавши свою діяльність. Церемонія відбулась у суботу за участі президентки Маї Санду та спікера парламенту Ігоря Гросу.

Трансляція була доступна на Facebook-сторінці глави держави.

Складання присяги відбулося після того, як парламент напередодні висловив новому уряду вотум довіри.

Президентка Санду у своїй промові наголосила, що новий уряд повинен продовжити розпочаті реформи та реалізувати програми, які наблизять Молдову до вступу в ЄС.

"Нам потрібні сміливі заходи для розвитку економіки... Усі цілі можуть бути досягнуті, якщо скористатися історичним шансом, який надає ЄС", — заявила вона.

Минулого тижня президентка офіційно висунула Александру Мунтяну на посаду прем’єр-міністра. Бізнесмен понад 20 років проживає в Україні та відомий своєю міжнародною бізнес-діяльністю.