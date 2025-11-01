Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Молдові уряд Мунтяну офіційно розпочав роботу

01 листопада 2025, 12:33
У Молдові уряд Мунтяну офіційно розпочав роботу
Фото: ria.ru
Президентка Мая Санду наголосила на продовженні реформ і підготовці країни до вступу в ЄС.

У Молдові новий уряд на чолі з Александру Мунтяну склав присягу, офіційно розпочавши свою діяльність. Церемонія відбулась у суботу за участі президентки Маї Санду та спікера парламенту Ігоря Гросу. 

Трансляція була доступна на Facebook-сторінці глави держави.

Складання присяги відбулося після того, як парламент напередодні висловив новому уряду вотум довіри. 

Президентка Санду у своїй промові наголосила, що новий уряд повинен продовжити розпочаті реформи та реалізувати програми, які наблизять Молдову до вступу в ЄС.

"Нам потрібні сміливі заходи для розвитку економіки... Усі цілі можуть бути досягнуті, якщо скористатися історичним шансом, який надає ЄС", — заявила вона.

Минулого тижня президентка офіційно висунула Александру Мунтяну на посаду прем’єр-міністра. Бізнесмен понад 20 років проживає в Україні та відомий своєю міжнародною бізнес-діяльністю.

 
Молдовауряд

Останні матеріали

Політика
"Якщо це на користь нації"… Як Опіумна війна ХІХ століття впливає на торговельну суперечку Сі з Трампом – New York Times
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 14:40
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Політика
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 11:19
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Політика
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 08:46
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Політика
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 15:54
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Політика
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 12:02
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Політика
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 08:42
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для
Cуспільство
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для "нової історії" Стародавнього Риму – The Times
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 17:08
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Політика
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 12:47
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється