ПОЛІТИКА

Новим прем’єром Молдови може стати бізнесмен, який 20 років жив в Україні

17 жовтня 2025, 11:41
Новим прем’єром Молдови може стати бізнесмен, який 20 років жив в Україні
Фото: з вільних джерел
Санду зазначила, що майбутній прем’єр-міністр повинен мати економічний профіль, враховуючи поточну ситуацію в країні.

Президентка Молдови Мая Санду повідомила, що особисто звернулася до Александра Мунтяну із пропозицією очолити уряд країни.

Про це повідомляє NewsMaker.

Санду зазначила, що рішення про висунення Александру Мунтяну ухвалили після колективного обговорення з колегами з правлячої партії "Дія і солідарність" (PAS).

"У той момент, коли пан Дорін Речан оголосив нам, що не хоче більше виконувати обов'язки прем'єр-міністра, ми зібралися разом з кількома колегами з PAS і обговорили, яким повинен бути профіль наступного прем'єр-міністра", - сказала Санду.

Санду зазначила, що майбутній прем’єр-міністр повинен мати економічний профіль, враховуючи поточну ситуацію в країні.

"І ми вирішили, що профіль повинен бути економічним, тому що з багатьох об'єктивних і суб'єктивних причин у нас складна економічна ситуація", - додала вона.

За її словами, кандидатура Александру Мунтяну була обрана з кількох претендентів як найбільш відповідна.

"Ми проаналізували кілька кандидатур, і я зв'язалася з ним. Через деякий час нам вдалося отримати його згоду", - підкреслила вона. 

Санду також зазначила, що знайома з Александру Мунтяну з 1990-х років і протягом цього часу стежила за його професійною діяльністю.

"Він людина з великим управлінським і життєвим досвідом", - наголосила президентка.

Молдоваурядмая Санду

