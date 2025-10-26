Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Тимчасовий прем'єр Косова не зміг призначити новий уряд

26 жовтня 2025, 17:57
Тимчасовий прем'єр Косова не зміг призначити новий уряд
Фото: 112.ua
Тепер президенту потрібно буде оголосити кандидата на посаду прем'єр-міністра для другого голосування в парламенті.
Тимчасовий прем'єр-міністр Косова Альбін Курті не зміг заручитися достатньою підтримкою парламенту для формування нового уряду, що поглибило політичну кризу, яка триває в країні вже протягом кількох місяців.
 
Про це повідомляє AFP.
 
Під час голосування за кандидатуру Курті на посаду премʼєр-міністра проголосували 56 депутатів парламенту за мінімально необхідної більшості у 61 голос. Таким чином, країна залишається без адміністрації майже через дев'ять місяців після проведення виборів до парламенту.
 
Тепер президенту потрібно буде оголосити кандидата на посаду прем'єр-міністра для другого голосування в парламенті.
 
Поки що невідомо, чи цього разу розглядатиметься кандидатура 50-річного Курті, чи замість нього буде висунуто кандидата від опозиції.
 
Після другого невдалого голосування Косово загрожують позачергові парламентські вибори, які можуть ще більше поглибити політичну кризу. 

 

