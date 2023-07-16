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ПОЛІТИКА

Міністри фінансів країн G7 у неділю підтвердили непохитну підтримку України – ЗМІ

16 липня 2023, 14:41
Міністри фінансів країн G7 у неділю підтвердили непохитну підтримку України – ЗМІ
Переговори відбулися на полях зустрічі G20.

Міністри фінансів країн G7 у неділю, 16 липня, підтвердили непохитну підтримку України у боротьбі з агресією рф. 

Про це заявив міністр фінансів Японії Шунічі Сузукі, повідомляє KYODO.

Міністри фінансів і керівники центральних банків країн G7 не обговорювали останні події на валютному ринку, сказав Сузукі журналістам після зустрічі. Цього року Японія головує в G7 на ротаційній основі.

Переговори міністрів фінансів країн G7 відбулися на полях зустрічі G20 на заході Індії. Будь-яка дискусія про Україну є незручною для Індії, яка наразі головує в G20. Індія не засудила російське вторгнення, але водночас є частиною альянсу QUAD разом з Австралією, Сполученими Штатами та Японією. 

Раніше повідомлялося, що країни G7 ухвалили спільну декларацію про «гарантії безпеки» для України, яка передбачає довгострокову підтримку нашої держави у безпековій та економічній сферах. До цієї декларації долучилися й інші країни, зокрема, Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція. 

війнаG7підтримка України

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