Міністри G7 можуть зустрітися після візиту держсекретаря США до Китаю
Про це повідомляє NHK.
"Переговори відбудуться на полях міжнародної конференції Ukraine Recovery Conference в Лондоні, що проходитиме в середу та четвер і на якій обговорюватимуть шляхи допомоги Україні у відбудові після вторгнення росії", пише видання.
В комюніке, опублікованому на травневому саміті G7 в Хіросімі, лідери країн "Групи семи" заявили, що вони рішуче виступають проти будь-яких односторонніх спроб змінити статус-кво силою чи примусом у Східно-Китайському та Південно-Китайському морях.
У комюніке також ідеться, що країни G7 готові будувати конструктивні та стабільні відносини з Китаєм для подолання глобальних викликів.
Міністр закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші має підтвердити ці позицію G7 у Лондоні.