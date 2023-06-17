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Міністри G7 можуть зустрітися після візиту держсекретаря США до Китаю

17 червня 2023, 18:57
Міністри G7 можуть зустрітися після візиту держсекретаря США до Китаю
Міністри закордонних справ країн G7 можуть обговорити питання політики щодо Китаю наступного тижня після візиту до КНР держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена.

Про це повідомляє NHK.

"Переговори відбудуться на полях міжнародної конференції Ukraine Recovery Conference в Лондоні, що проходитиме в середу та четвер і на якій обговорюватимуть шляхи допомоги Україні у відбудові після вторгнення росії", пише видання.

В комюніке, опублікованому на травневому саміті G7 в Хіросімі, лідери країн "Групи семи" заявили, що вони рішуче виступають проти будь-яких односторонніх спроб змінити статус-кво силою чи примусом у Східно-Китайському та Південно-Китайському морях.

У комюніке також ідеться, що країни G7 готові будувати конструктивні та стабільні відносини з Китаєм для подолання глобальних викликів.

Міністр закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші має підтвердити ці позицію G7 у Лондоні.

G7Держсекретардержсекретар США

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