Мінцифра і Data Group підписали меморандум про співпрацю

Міністерство цифрової трансформації України та всеукраїнський оператор зв'язку для бізнесу та дому Data Group підписали меморандум про співпрацю, серед планів - спільно реалізувати пілотний проєкт з безпечного Wi-Fi у школах.

Міністерство цифрової трансформації України та всеукраїнський оператор зв'язку для бізнесу та дому Data Group підписали меморандум про співпрацю, серед планів - спільно реалізувати пілотний проєкт з безпечного Wi-Fi у школах.

Про це повідомляє прес-служба Мінцифри у Facebook, зазначає "Економічна правда".

Мінцифра і Data Group домовились співпрацювати у таких напрямах:

стимулювання створення умов для реалізації цифрових прав громадян;

стимулювання поширення серед підприємців технологічних рішень для ефективного захисту інформації та кіберзахисту;

обмін компетенціями та досвідом щодо ефективного розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем.

Також у планах - спільно реалізувати пілотний проєкт з безпечного Wi-Fi у школах, який дозволить контролювати та фільтрувати інтернет-трафік.