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Мінцифра і Data Group підписали меморандум про співпрацю

Міністерство цифрової трансформації України та всеукраїнський оператор зв'язку для бізнесу та дому Data Group підписали меморандум про співпрацю, серед планів - спільно реалізувати пілотний проєкт з безпечного Wi-Fi у школах.
Мінцифра і Data Group підписали меморандум про співпрацю Фото: gordonua.com

Міністерство цифрової трансформації України та всеукраїнський оператор зв'язку для бізнесу та дому Data Group підписали меморандум про співпрацю, серед планів - спільно реалізувати пілотний проєкт з безпечного Wi-Fi у школах.

Про це повідомляє прес-служба Мінцифри у Facebook, зазначає "Економічна правда".

Мінцифра і Data Group домовились співпрацювати у таких напрямах:

  • стимулювання створення умов для реалізації цифрових прав громадян;
  • стимулювання поширення серед підприємців технологічних рішень для ефективного захисту інформації та кіберзахисту;
  • обмін компетенціями та досвідом щодо ефективного розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем.

Також у планах - спільно реалізувати пілотний проєкт з безпечного Wi-Fi у школах, який дозволить контролювати та фільтрувати інтернет-трафік.

Нагадаємо, що у МОН розповіли, скільки шкіл в Україні не мають інтернету
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10 03 2020 14:36
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