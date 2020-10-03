ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИМіністерство цифрової трансформації України та всеукраїнський оператор зв'язку для бізнесу та дому Data Group підписали меморандум про співпрацю, серед планів - спільно реалізувати пілотний проєкт з безпечного Wi-Fi у школах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мінцифра і Data Group підписали меморандум про співпрацю
Фото: gordonua.com
Міністерство цифрової трансформації України та всеукраїнський оператор зв'язку для бізнесу та дому Data Group підписали меморандум про співпрацю, серед планів - спільно реалізувати пілотний проєкт з безпечного Wi-Fi у школах.
Про це повідомляє прес-служба Мінцифри у Facebook, зазначає "Економічна правда".
Мінцифра і Data Group домовились співпрацювати у таких напрямах:
- стимулювання створення умов для реалізації цифрових прав громадян;
- стимулювання поширення серед підприємців технологічних рішень для ефективного захисту інформації та кіберзахисту;
- обмін компетенціями та досвідом щодо ефективного розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем.
Також у планах - спільно реалізувати пілотний проєкт з безпечного Wi-Fi у школах, який дозволить контролювати та фільтрувати інтернет-трафік.
Нагадаємо, що у МОН розповіли, скільки шкіл в Україні не мають інтернету
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10 03 2020 14:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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