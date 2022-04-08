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Мінцифри підключає Wі-Fі в укриттях навчальних закладів

Відомство вже отримали перші 2 500 роутерів та 1000 модемів від телеком-бізнесу, які поїдуть до навчальних закладів
Мінцифри підключає Wі-Fі в укриттях навчальних закладів
У школах, дитсадочках, училищах та університетах до старту нового навчального року активно обладнують укриття і під'єднують там Wі-Fі.
 
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
 
"Ми вже отримали перші 2 500 роутерів та 1000 модемів від телеком-бізнесу, які поїдуть до навчальних закладів. Завдяки інтернету в укриттях діти та вчителі навіть під час повітряних тривог зможуть продовжити навчання", - зазначив він.
 
Представники навчальних закладів можуть заповнити онлайн-форму, щоб отримати інтернет-обладнання. Відомство планує відкрити публічний дашборд, де в реальному часі можна буде відстежувати, скільки отримано заявок і звідки.
 
На дашборді також кожен зможе перевірити якість інтернету в укриттях завдяки спідтестам. Федоров закликає провайдерів та великі компанії долучатися до спільної з міністерством освіти і науки ініціативи.
 
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04 08 2022 13:46
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