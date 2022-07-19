ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИМіністерство цифрової трансформації працює над появою англійської версії деяких цифрових документів у "Дії".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мінцифри працює над англійською версією документів у "Дії"
Англійською тепер має бути закордонний паспорт, водійські права й техпаспорт
Фото: з вільних джерел
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Англійською тепер має бути закордонний паспорт, водійські права й техпаспорт. Федоров каже, що права та техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США і Канаді.
Нещодавно міністерство запустило в "Дії" бета-тестування пенсійного посвідчення та посвідки на тимчасове або постійне проживання, але поки що ці документи доступні обмеженій кількості користувачів.
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19 07 2022 12:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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