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Мінцифри працює над англійською версією документів у "Дії"

Англійською тепер має бути закордонний паспорт, водійські права й техпаспорт
Міністерство цифрової трансформації працює над появою англійської версії деяких цифрових документів у "Дії".
Мінцифри працює над англійською версією документів у "Дії" Фото: з вільних джерел

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Англійською тепер має бути закордонний паспорт, водійські права й техпаспорт. Федоров каже, що права та техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США і Канаді.

Нещодавно міністерство запустило в "Дії" бета-тестування пенсійного посвідчення та посвідки на тимчасове або постійне проживання, але поки що ці документи доступні обмеженій кількості користувачів.

 
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19 07 2022 12:40
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