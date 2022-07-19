Мінцифри працює над англійською версією документів у "Дії"

Міністерство цифрової трансформації працює над появою англійської версії деяких цифрових документів у "Дії".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Англійською тепер має бути закордонний паспорт, водійські права й техпаспорт. Федоров каже, що права та техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США і Канаді.

Нещодавно міністерство запустило в "Дії" бета-тестування пенсійного посвідчення та посвідки на тимчасове або постійне проживання, але поки що ці документи доступні обмеженій кількості користувачів.