Мінування рф ЗАЕС наражає на небезпеку цілий регіон – Держдеп

Дії армії росії на окупованій території Запорізької атомної електростанції, мінування АЕС протипіхотними мінами, наражає на небезпеку цілий регіон.

Про це заявив заступник прес-секретаря Державного департаменту США Ведант Пател.

"Такий насильницький і нестабільний тип діяльності в такій безпосередній близькості від атомної електростанції - у цьому випадку, ЗАЕС - неймовірно небезпечний. Це наражає на небезпеку найближчий регіон", - сказав він.

В Держдепартаменті вчергове закликали припинити бойові дії поблизу Запорізької АЕС.