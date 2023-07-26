Мінування рф ЗАЕС наражає на небезпеку цілий регіон – Держдеп
26 липня 2023, 10:33
Дії армії росії на окупованій території Запорізької атомної електростанції, мінування АЕС протипіхотними мінами, наражає на небезпеку цілий регіон.
Про це заявив заступник прес-секретаря Державного департаменту США Ведант Пател.
"Такий насильницький і нестабільний тип діяльності в такій безпосередній близькості від атомної електростанції - у цьому випадку, ЗАЕС - неймовірно небезпечний. Це наражає на небезпеку найближчий регіон", - сказав він.
В Держдепартаменті вчергове закликали припинити бойові дії поблизу Запорізької АЕС.Вчора Енергоатом заявив, що на ЗАЕС перевели енергоблок у стан "гарячий зупин".