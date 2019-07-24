Мін’юст США проведе антимонопольне розслідування проти Google, Facebook та Amazon
У повідомленні прес-служби американського відомства йдеться про початок антимонопольного розслідування проти "онлайн-платформ, зокрема пошукових систем, соціальних мереж та онлайн-рітейлерів", йдеться в "Громадське".
"Без дисципліни ринкової конкуренції, цифрові платформи можуть діяти таким чином, що вони не відповідають потребам споживачів", — прокоментував початок розслідування голова антимонопольного відділу Міністерства юстиції США Макан Далрахім.
Після публікації повідомлення Мін'юсту США, акції найбільших онлайн-компаній Google, Facebook та Amazon незначно впали у ціні.
Нагадаємо, напередодні антимонопольний регулятор Євросоюзу ухвалив рішення оштрафувати компанію Google за порушення умов чесної конкуренції на ринку інтернет-реклами.
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