Мін’юст США проведе антимонопольне розслідування проти Google, Facebook та Amazon У Міністерстві юстиції США підтвердили початок розслідування проти найбільших інтернет-компаній у справі про зловживання ними монопольним становищем

Найбільшими компаніями, що працюють у цій сфері є Google, Facebook та Amazon.

Фото: ibtimes.co.uk

У повідомленні прес-служби американського відомства йдеться про початок антимонопольного розслідування проти "онлайн-платформ, зокрема пошукових систем, соціальних мереж та онлайн-рітейлерів", йдеться в "Громадське". "Без дисципліни ринкової конкуренції, цифрові платформи можуть діяти таким чином, що вони не відповідають потребам споживачів", — прокоментував початок розслідування голова антимонопольного відділу Міністерства юстиції США Макан Далрахім. Після публікації повідомлення Мін'юсту США, акції найбільших онлайн-компаній Google, Facebook та Amazon незначно впали у ціні. Нагадаємо, напередодні антимонопольний регулятор Євросоюзу ухвалив рішення оштрафувати компанію Google за порушення умов чесної конкуренції на ринку інтернет-реклами. Читайте також: У Москві Навального затримали біля його дому

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