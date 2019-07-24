Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Мін’юст США проведе антимонопольне розслідування проти Google, Facebook та Amazon

У Міністерстві юстиції США підтвердили початок розслідування проти найбільших інтернет-компаній у справі про зловживання ними монопольним становищем
Найбільшими компаніями, що працюють у цій сфері є Google, Facebook та Amazon.
Мін’юст США проведе антимонопольне розслідування проти Google, Facebook та Amazon Фото: ibtimes.co.uk

У повідомленні прес-служби американського відомства йдеться про початок антимонопольного розслідування проти "онлайн-платформ, зокрема пошукових систем, соціальних мереж та онлайн-рітейлерів", йдеться в "Громадське". 

"Без дисципліни ринкової конкуренції, цифрові платформи можуть діяти таким чином, що вони не відповідають потребам споживачів", — прокоментував початок розслідування голова антимонопольного відділу Міністерства юстиції США Макан Далрахім.

Після публікації повідомлення Мін'юсту США, акції найбільших онлайн-компаній Google, Facebook та Amazon незначно впали у ціні.

Нагадаємо, напередодні антимонопольний регулятор Євросоюзу ухвалив рішення оштрафувати компанію Google за порушення умов чесної конкуренції на ринку інтернет-реклами.

Читайте також: У Москві Навального затримали біля його дому

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 07 2019 12:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.