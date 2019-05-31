Мін’юст вирішив законсервувати одеську колонію, в якій бунтували в’язні
Засідання комісії відбулося під головуванням заступника міністра юстиції Дениса Чернишова, повідомляє "Громадське".
"Наразі в установі фактично тримається 449 засуджених, що становить 45 % від планового наповнення та дає підстави для прийняття рішення про консервацію цієї установи", - йдеться у повідомленні.
Також у відомстві зазначили, що внаслідок бунту ув’язнених через пожежу знищені міжзонне КПП, приміщення чергової частини та адміністративної будівлі в зоні, що охороняється, приміщення оперативного відділу, відділу соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими та приміщення відділу нагляду і безпеки.
"У непридатному стані знаходиться банно-пральний комбінат, крамниця, приміщення дільниці посиленого контролю, що не забезпечує повноцінне функціонування установи", - наголошується в повідомленні.
У зв’язку з цим члени комісії одноголосно підтримали консервацію колонії №51.
Нагадаємо, що 28 травня в одеській колонії стався бунт, будівля загорілася.
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