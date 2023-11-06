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Місія МВФ розпочала роботу в Україні

06 листопада 2023, 12:11
Місія МВФ розпочала роботу в Україні
Фото: sweetcrudereports.com
Сьогодні місія Міжнародного валютного фонду розпочинає свою роботу щодо проведення другого перегляду виконання Україною програми "Механізм розширеного фінансування".

Про це прес-служба НБУ написала на Facebook-сторінці.

"З 6 листопада розпочинає роботу місія Міжнародного валютного фонду з метою консультацій за Статтею IV Угод МВФ та проведення другого перегляду виконання Україною програми "Механізм розширеного фінансування". Місія працюватиме в гібридному форматі – офлайн та онлайн. До складу української команди, яка долучиться до робочих зустрічей безпосередньо у Варшаві та дистанційно з Києва, увійдуть представники НБУ, Міністерства фінансів та інших державних органів та установ", - йдеться в дописі.

Під час другого перегляду програми EFF обговорюватиметься стан виконання Україною взятих на себе зобов’язань у межах Меморандуму про економічну та фінансову політику. Йдеться, зокрема, про заходи у сферах податково-бюджетної, монетарної та валютної політики, забезпечення фінансової стабільності, а також структурних реформ для середньо- і довгострокового економічного зростання.

У фокусі буде фінансовий сектор країни, результати оцінки стійкості банківського сектору, реалізація Стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу і повернення до інфляційного таргетування. 

Будуть обговорюватись результати переходу до режиму керованої гнучкості курсу і впровадження ризик-орієнтованого нагляду у фінансовому секторі.

Також фахівці зупиняться на питанні джерел фінансування дефіциту державного бюджету, включаючи міжнародну фінансову допомогу та внутрішній борговий ринок.

"Ми налаштовані на конструктивний аналіз зробленої роботи та плідну дискусію щодо подальших кроків. Перегляд буде непростим, однак команда України понад 20 місяців повномасштабної війни працює злагоджено та ефективно. Ми чітко усвідомлюємо критичну необхідність збереження підтримки МВФ не лише для подальшого фінансування потреб бюджету, а й загалом для розвитку нашої країни та її європейського майбутнього", - заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Влітку стало відомо, що Україна отримала другий транш від МВФ на суму $15,6 млрд.

 

МВФУкраїна

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