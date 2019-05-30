Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Місія МВФ завершила роботу в Україні

Другого траншу не буде до формування нового уряду
Місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Києві.
Місія МВФ завершила роботу в Україні Фото: rian.com.ua

Місія МВФ на чолі з Роном ван Роденом відвідала Київ у період з 21 по 29 травня 2019 року для обговорення останніх політичних та економічних подій, йдеться на сайті МВФ.

"Команда фахівців МВФ мала дуже плідні дискусії з владою України, включно з президентом Зеленським, про перегляд програми stand-by між Україною і МВФ. Експерти МВФ дійшли висновку про реалістичність грошово-кредитної і податково-бюджетної політики. Місія готова повернутися до Києва для продовження дискусій після парламентських виборів, тільки-но новий уряд визначиться з пріоритетами своєї політики", - сказано в заяві ван Родена.

Формування нового уряду, радше за все, відбудеться не раніше вересня.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський зустрівся з місією МВФ і підтвердив, що Україна буде співпрацювати з Фондом.     

Читайте також: Євросоюз назвав умови для отримання Україною траншу

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 05 2019 17:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.