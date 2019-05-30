Місія МВФ завершила роботу в Україні
Місія МВФ на чолі з Роном ван Роденом відвідала Київ у період з 21 по 29 травня 2019 року для обговорення останніх політичних та економічних подій, йдеться на сайті МВФ.
"Команда фахівців МВФ мала дуже плідні дискусії з владою України, включно з президентом Зеленським, про перегляд програми stand-by між Україною і МВФ. Експерти МВФ дійшли висновку про реалістичність грошово-кредитної і податково-бюджетної політики. Місія готова повернутися до Києва для продовження дискусій після парламентських виборів, тільки-но новий уряд визначиться з пріоритетами своєї політики", - сказано в заяві ван Родена.
Формування нового уряду, радше за все, відбудеться не раніше вересня.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський зустрівся з місією МВФ і підтвердив, що Україна буде співпрацювати з Фондом.
Читайте також: Євросоюз назвав умови для отримання Україною траншу
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- ВІДЕО Тереза Мей офіційно оголосила про відставку, - ВІДЕО
- Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент