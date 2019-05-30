Місія МВФ завершила роботу в Україні

Другого траншу не буде до формування нового уряду

Місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Києві.

Місія МВФ на чолі з Роном ван Роденом відвідала Київ у період з 21 по 29 травня 2019 року для обговорення останніх політичних та економічних подій, йдеться на сайті МВФ.

"Команда фахівців МВФ мала дуже плідні дискусії з владою України, включно з президентом Зеленським, про перегляд програми stand-by між Україною і МВФ. Експерти МВФ дійшли висновку про реалістичність грошово-кредитної і податково-бюджетної політики. Місія готова повернутися до Києва для продовження дискусій після парламентських виборів, тільки-но новий уряд визначиться з пріоритетами своєї політики", - сказано в заяві ван Родена.

Формування нового уряду, радше за все, відбудеться не раніше вересня.