"Містер Трампутін": Motion-дизайнер об'єднав президентів США і Росії за допомогою нейромереж, - ВІДЕО

Курт пояснив, що зробив відео без політичного підтексту - лише в якості експерименту

Моушн-дизайнер і 3D-художник із Німеччини Олександр Курт поєднав Путіна і Трампа в одній людині за допомогою нейромереж. Для цього він використовував програму DeepFaceLab і провів пост-обробку за допомогою Adobe After Effects.

Щоб натренувати алгоритм Курт витратив 240 тисяч епох - це значить, що нейромережа навчилася на одному наборі даних 240 тисяч разів, повідомляє "Громадське".

В якості основи для ролика дизайнер використав 26-секундний уривок із промови Трампа, де він говорить про жорсткість Євросоюзу по відношенню до США. Курт пояснив, що зробив відео без політичного підтексту - лише в якості експерименту.

Моушн-дизайнер не в перший раз робить якісні відео з накладенням людей нейромережами. Серед інших робіт Курта - накладення обличчя Марка Цукерберга на Джессі Айзенберга у фільмі "Соціальна мережа" і "омолодження" Леонардо Ді Капріо.

Проте Олександр Курт - далеко не єдиний, хто змінює обличчя знаменитостей на відео. Один із найвідоміших подібних проектів - YouTube-канал Ctrl Shift Face. Серед іншого там є уривок з "Термінатора-2", де головну роль замість Арнольда Шварценеггера виконує Сильвестр Сталлоне.

Нагадаємо, що у Сполучених Штатах вчені розробили спосіб частково повернути зір сліпим людям за допомогою пересадки імпланта, який передає зображення безпосередньо в мозок.