Міжнародні резерви України за місяць скоротилися на $1,1 млрд

Міжнародні резерви України в травні 2019 року скоротилися на $1,1 млрд - до $19,402 млрд.

За минулий місяць вони скоротилися на 5,5% через великі погашення за державним боргом. На це витратили $1,8 млрд. Витрати частково були компенсовані надходженням $426,7 мільйонів від розміщення облігацій внутрішньої держпозики в іноземній валюті і $10 млн від Світового банку, повідомляє прес-служба Нацбанку.

Водночас сприятлива обстановка на валютному ринку дозволила викупити з міжбанку в резерви $160,6 млн.

Переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості і курсу гривні до іноземних валют) збільшила їх вартість на $80,7 млн.

Обсяг міжнародних резервів покриває 3,2 місяця майбутнього імпорту, що, як стверджує регулятор, є достатнім для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду і Національного банку.

Нагадаємо, що сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в березні збільшився в доларовому еквіваленті на 0,7%, або на 0,54 млрд доларів, до 78,78 млрд доларів (станом на 31 березня) порівняно з попереднім місяцем.