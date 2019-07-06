Міжнародні резерви України за місяць скоротилися на $1,1 млрд
За минулий місяць вони скоротилися на 5,5% через великі погашення за державним боргом. На це витратили $1,8 млрд. Витрати частково були компенсовані надходженням $426,7 мільйонів від розміщення облігацій внутрішньої держпозики в іноземній валюті і $10 млн від Світового банку, повідомляє прес-служба Нацбанку.
Водночас сприятлива обстановка на валютному ринку дозволила викупити з міжбанку в резерви $160,6 млн.
Переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості і курсу гривні до іноземних валют) збільшила їх вартість на $80,7 млн.
Обсяг міжнародних резервів покриває 3,2 місяця майбутнього імпорту, що, як стверджує регулятор, є достатнім для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду і Національного банку.
Нагадаємо, що сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в березні збільшився в доларовому еквіваленті на 0,7%, або на 0,54 млрд доларів, до 78,78 млрд доларів (станом на 31 березня) порівняно з попереднім місяцем.
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