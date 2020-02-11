Міжпланетна станція зробила знімок потрійного кратера на Марсі

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє SciTechDaily.

Зазначається, що фото було зроблене під час прольоту над регіоном Земля Ноя, що знаходиться на південній півкулі Марса.

Діаметр найбільшого кратера становить 45 км, а найменшого - 28 км.

Фото: ESA/DLR/FU Berlin

Астрономи вважають, що такий потрійний кратер є наслідком того, що тіло, яке упало на планету, невдовзі перед зіткнення розпалося на три частини.

Це вказує на те, що у минулому Червона планета мала значно густішу атмосферу.

Фото: ESA/DLR/FU Berlin

Нагадаємо, що штучний інтелект класифікував нові кратери на Марсі