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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Міжпланетна станція зробила знімок потрійного кратера на Марсі

Це вказує на те, що у минулому Червона планета мала значно густішу атмосферу
Автоматична міжпланетна станція Європейського космічного агентства "Mars Express" зробила знімок потрійного кратера на Марсі.
Міжпланетна станція зробила знімок потрійного кратера на Марсі Потрійний кратер на Марсі Фото: ESA/DLR/FU Berlin

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє SciTechDaily.

Зазначається, що фото було зроблене під час прольоту над регіоном Земля Ноя, що знаходиться на південній півкулі Марса.

Діаметр найбільшого кратера становить 45 км, а найменшого - 28 км.

Фото: ESA/DLR/FU Berlin

Астрономи вважають, що такий потрійний кратер є наслідком того, що тіло, яке упало на планету, невдовзі перед зіткнення розпалося на три частини.

Це вказує на те, що у минулому Червона планета мала значно густішу атмосферу.

Фото: ESA/DLR/FU Berlin

Нагадаємо, що штучний інтелект класифікував нові кратери на Марсі

 

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02 11 2020 11:11
ТЕГИ: МКС, Марс
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