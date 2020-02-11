ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИАвтоматична міжпланетна станція Європейського космічного агентства "Mars Express" зробила знімок потрійного кратера на Марсі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міжпланетна станція зробила знімок потрійного кратера на Марсі
Це вказує на те, що у минулому Червона планета мала значно густішу атмосферу
Потрійний кратер на Марсі Фото: ESA/DLR/FU Berlin
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє SciTechDaily.
Зазначається, що фото було зроблене під час прольоту над регіоном Земля Ноя, що знаходиться на південній півкулі Марса.
Діаметр найбільшого кратера становить 45 км, а найменшого - 28 км.
Фото: ESA/DLR/FU Berlin
Астрономи вважають, що такий потрійний кратер є наслідком того, що тіло, яке упало на планету, невдовзі перед зіткнення розпалося на три частини.
Це вказує на те, що у минулому Червона планета мала значно густішу атмосферу.
Фото: ESA/DLR/FU Berlin
Нагадаємо, що штучний інтелект класифікував нові кратери на Марсі
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02 11 2020 11:11 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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