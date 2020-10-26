Штучний інтелект класифікував нові кратери на Марсі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Space.
Під класифікацію підпали кратери, які за останнє десятиріччя були сформовані на цій планеті.
Всього алгоритм переглянув понад 112 тисяч знімків, що були зроблені камерою марсіанського розвідувального супутника від NASA.
Зазначається, що алгоритм призначений для сканування фотографій на наявність змін на марсіанській поверхні, що може свідчити про нові кратери.
У випадку першої партії знахідок кратерів алгоритмом вчені вважають, що самі ці кратери утворилися внаслідок удару метеору в період з березня 2010 по травень 2012 року.
«Штучний інтелект не може робити такого кваліфікованого аналізу, який може зробити вчений. Проте такі інструменти, як цей новий алгоритм, можуть бути їхніми (людськими – ред.) помічниками», - зазначила вчений NASA Кірі Вагстафф.
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