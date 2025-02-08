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МО готує спецконтракт, щоб залучити до війська 18-річних українців – Зеленський

08 лютого 2025, 16:57
МО готує спецконтракт, щоб залучити до війська 18-річних українців – Зеленський
Фото: milnavigator.com
Вступати до лав ЗСУ можна буде по контракту, тобто бажанню.

В Україні розробляють спеціальний варіант контракту, який дозволить залучати до війська людей у віці від 18- 24 роки.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Reuters

"Бойові бригади, досвідчені, разом з Міністерством оборони ... працюють над варіантом контракту для молодих людей віком від 18 до 24 років. Це для тих, хто хоче приєднатися, це не мобілізація", - заявив глава уряду. 

Він додав, що це буде "спеціальний контракт" терміном на 1 рік, в якому "буде багато пільг, дуже високе грошове забезпечення".

"Деталі оприлюднимо найближчим часом, найближчими днями", – додав Зеленський. 

Ще в кінці року німецьке видання Spiegel писало, що українці шукають нові способи уникнути мобілізації.

 

мобілізаціявійна в Україні

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