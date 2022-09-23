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Мобілізації у білорусі не буде - лукашенко

Ми будемо воювати тільки тоді, коли нам доведеться захищати наш дім, нашу землю
Білоруський диктатор олександр лукашенко заявив, що мобілізація в його країні проводитися не буде.
Мобілізації у білорусі не буде - лукашенко Олександр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Про це повідомляє Reuters з посиланням на білоруські державні ЗМІ.
 
"Мобілізація - в росії, тут мобілізації не буде", - заявив лукашенко, коментуючи чутки про те, що він планує оголосити мобілізаційні заходи в білорусі для підтримки російського вторгнення в Україну.
 
"Ми будемо воювати тільки тоді, коли нам доведеться захищати наш дім, нашу землю", - додав білоруський диктатор.
 
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23 09 2022 15:41
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