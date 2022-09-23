Мобілізації у білорусі не буде - лукашенко

Ми будемо воювати тільки тоді, коли нам доведеться захищати наш дім, нашу землю

Білоруський диктатор олександр лукашенко заявив, що мобілізація в його країні проводитися не буде.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на білоруські державні ЗМІ.

"Мобілізація - в росії, тут мобілізації не буде", - заявив лукашенко, коментуючи чутки про те, що він планує оголосити мобілізаційні заходи в білорусі для підтримки російського вторгнення в Україну.

"Ми будемо воювати тільки тоді, коли нам доведеться захищати наш дім, нашу землю", - додав білоруський диктатор.