ПОЛІТИКА НОВИНИБілоруський диктатор олександр лукашенко заявив, що мобілізація в його країні проводитися не буде.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мобілізації у білорусі не буде - лукашенко
Ми будемо воювати тільки тоді, коли нам доведеться захищати наш дім, нашу землю
Олександр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Про це повідомляє Reuters з посиланням на білоруські державні ЗМІ.
"Мобілізація - в росії, тут мобілізації не буде", - заявив лукашенко, коментуючи чутки про те, що він планує оголосити мобілізаційні заходи в білорусі для підтримки російського вторгнення в Україну.
"Ми будемо воювати тільки тоді, коли нам доведеться захищати наш дім, нашу землю", - додав білоруський диктатор.
Нагадаємо, що 21 вересня президент рф оголосив часткову мобілізацію.
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