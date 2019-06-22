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Прем'єрка: Молдова хоче допомогти Україні з Придністров'ям і антикорупцією

Прем'єрка Молдови Майя Санду заявила, що її країні знадобиться досвід України у питанні антикорупційної реформи, а також допомога Києва у боротьбі з контрабандою у Придністров'ї
Також Санду хоче вже найближчим часом створити консультативний орган - бюро радників прем’єр-міністра.
Прем Фото: cotidianul.ro

"Ми тільки починаємо процес очищення державних інституцій від контролю колишнього режиму, і намагаємося впевнитися у незалежності цих інституцій. Я вірю, що зараз у Молдові та Україні для цього є вікно можливостей. Ми мусимо починати з ключових інституцій. В нашому випадку - це прокуратура, галузь юстиції, суди", - зазначила Санду, повідомляє "Європейська правда".

"Ми б хотіли запросити людей з України, з Румунії, аби перейняти досвід цих країн... досвід колег із Києва, де вже є досвід створення спеціального антикорупційного суду, агенцій, які борються із великою корупцією", - сказала очільниця уряду.

"Ми би хотіли мати дуже добрі стосунки з Україною. Є ті ж самі виклики, з якими стикаються наші країни, і я вірю, що ми маємо знаходити спільні рішення. Є речі, яких ми можемо навчитися у Києва, а Київ — у нас. Придністров'я — це велике питання у нашому порядку денному.

Ми знаємо, що режим у Тирасполі вижив за рахунок корупційних схем та контрабанди. Ми сподіваємося, що влада в Києві допоможе нам здолати ці схеми. У минулому в них брали участь і з Кишинева, і з України. Є багато інших сфер співпраці, яку ми хочемо почати якомога швидше", - додала вона. 

Нагадаємо, державний секретар США Майкл Помпео під час зустрічі в вівторок з високим представником ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федерікою Могеріні обговорив низку спільних викликів.

 

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22 06 2019 15:28
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