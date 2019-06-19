Помпео і Могеріні обговорили безпеку й оборону в Європі, у тому числі російсько-українське питання

Державний секретар США Майкл Помпео під час зустрічі в вівторок з високим представником ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федерікою Могеріні обговорив низку спільних викликів

Зустріч державного секретаря Сполучених Штатів і високого представника Євросоюзу відбулася безпосередньо в Державному департаменті США.

"Держсекретар Помпео і верховний представник обговорили відносини США і ЄС, а також низку спільних інтересів та спільні виклики, що стоять перед Сполученими Штатами і Європою, у тому числі питання безпеки й оборони в Європі, Афганістан, Кубу, Іран, Лівію, Молдову, західні Балкани, Росію, Україну і Венесуелу", - зауважили в зовнішньополітичному відомстві США, йдется в "Укрінформ".

Нагадаємо, у Кабміні пояснили, що здійснення Україною добровільного внеску до ОАД має на меті створити платформу для розширення співпраці з країнами ОАД та зміцнення міжнародної підтримки України, у тому числі у рамках ООН та інших міжнародних організацій, в умовах російської агресії.

Додамо, США висловили свою готоність до роботи з урядом Росії для реалізації Мінських угод

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