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Молдова може фінансово підтримати Придністров'я після виводу військ рф

20 січня 2025, 12:02
Молдова може фінансово підтримати Придністров'я після виводу військ рф
Фото: EPA/UPG
Натомість невизнана республіка може ввести "миротворчі" місії під егідою ООН або ЄС.

Президентка Молдови Мая Санду оголосила, що Кишинів готовий надати невизнаному Придністров’ю допомогу для подолання енергетичної кризи, а згодом й фінансову підтримку, однак лише після виводу російських військ.

Про це вона розказала в інтерв’ю онлайн виданню Newsmaker

"Ми повторюємо нашу пропозицію, включно з допомогою, яку можемо надати – генератори, медична допомога, ліки – все, що необхідне людям у цей період", - заявила молдовська президента. 

Вона додала, що можлива і фінансова допомога, але за умови виведення з регіону російських військ.

"Але це буде можливо після виведення російської армії та заміни "миротворчої" місії цивільною місією під егідою ООН чи ЄС. Це основні умови, за яких ми можемо прийти і надати значну допомогу… Ця допомога має надійти від наших партнерів з розвитку, тому що ми все ще перебуваємо у складній фінансовій ситуації", – констатувала Санду. 

Раніше ми повідомляли, що росія купуватиме газ для невизнаного Придністров'я у Європі.

Нагадаємо, що з 1 січня у невизнаному Придністров'ї мешканцям відімкнули опалення та гаряче водопостачання.

 

Придністров'яМая Санду

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