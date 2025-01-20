Молдова може фінансово підтримати Придністров'я після виводу військ рф

Натомість невизнана республіка може ввести "миротворчі" місії під егідою ООН або ЄС.

Президентка Молдови Мая Санду оголосила, що Кишинів готовий надати невизнаному Придністров’ю допомогу для подолання енергетичної кризи, а згодом й фінансову підтримку, однак лише після виводу російських військ.

Про це вона розказала в інтерв’ю онлайн виданню Newsmaker.

"Ми повторюємо нашу пропозицію, включно з допомогою, яку можемо надати – генератори, медична допомога, ліки – все, що необхідне людям у цей період", - заявила молдовська президента.

Вона додала, що можлива і фінансова допомога, але за умови виведення з регіону російських військ.

"Але це буде можливо після виведення російської армії та заміни "миротворчої" місії цивільною місією під егідою ООН чи ЄС. Це основні умови, за яких ми можемо прийти і надати значну допомогу… Ця допомога має надійти від наших партнерів з розвитку, тому що ми все ще перебуваємо у складній фінансовій ситуації", – констатувала Санду.

Раніше ми повідомляли, що росія купуватиме газ для невизнаного Придністров'я у Європі.

Нагадаємо, що з 1 січня у невизнаному Придністров'ї мешканцям відімкнули опалення та гаряче водопостачання.