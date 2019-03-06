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Молодіжна збірна України з футболу вийшла у чвертьфінал чемпіонату світу

Збірна України U-20 вперше в історії вийшла до вісімки найкращих команди на чемпіонаті світу
Збірна України з футболу U-20 обіграла команду Панами і пробилась до чвертьфіналу молодіжного чемпіонату світу, який проходить у Польщі.
Молодіжна збірна України з футболу вийшла у чвертьфінал чемпіонату світу Фото: ФІФА

У матчі 1/8 фіналу українська збірна переграла Панаму з рахунком 4:1., повідомляє "Громадське".

За Україну голами відзначилися Денис Попов, Сергій Булеца, а Данило Сікан зробив дубль.

Як зазначає Міжнародна федерація футболу (ФІФА), збірна України U-20 вперше в історії вийшла до вісімки найкращих команди на чемпіонаті світу.

В 1/4 фіналу українська молодіжка зіграє проти команди Колумбії. Матч відбудеться 7 червня у місті Лодзь, початок о 16:30 за Києвом.

Національна збірна України 10 червня зіграє проти команди Люксембурга в межах кваліфікації на чемпіонат Європи-2020. Матч відбудеться у Львові, початок о 21:45.

В цій кваліфікації Україна і Люксембург вже зустрічалися: у виїзному матчі підопічні Андрія Шевченка вирвали перемогу завдяки автоголу наприкінці матчу.

Нагадаємо, що Федерацію футболу України перейменували на Українську асоціацію футболу.

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03 06 2019 21:41
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