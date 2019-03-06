Молодіжна збірна України з футболу вийшла у чвертьфінал чемпіонату світу
У матчі 1/8 фіналу українська збірна переграла Панаму з рахунком 4:1., повідомляє "Громадське".
За Україну голами відзначилися Денис Попов, Сергій Булеца, а Данило Сікан зробив дубль.
Як зазначає Міжнародна федерація футболу (ФІФА), збірна України U-20 вперше в історії вийшла до вісімки найкращих команди на чемпіонаті світу.
В 1/4 фіналу українська молодіжка зіграє проти команди Колумбії. Матч відбудеться 7 червня у місті Лодзь, початок о 16:30 за Києвом.
Національна збірна України 10 червня зіграє проти команди Люксембурга в межах кваліфікації на чемпіонат Європи-2020. Матч відбудеться у Львові, початок о 21:45.
В цій кваліфікації Україна і Люксембург вже зустрічалися: у виїзному матчі підопічні Андрія Шевченка вирвали перемогу завдяки автоголу наприкінці матчу.
Нагадаємо, що Федерацію футболу України перейменували на Українську асоціацію футболу.
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