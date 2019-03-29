МОН планує запровадити окрему програму підтримки заповідників та ботсадів

"Найперше йдеться про ботанічні сади, 12 з яких мають загальноукраїнське значення, 2 наші заповідники, а також дендропарки та обсерваторії"

Міністерство освіти планує запровадити окрему програму підтримки заповідників, ботанічних садів, дендропарків та обсерваторій в університетах. Для цього орієнтовно потрібно 56,5 мільйонів гривень на 2020-22 роки.

"Існують специфічні установи або структурні підрозділи університетів, які, окрім наукових досліджень, тобто видатків розвитку, потребують видатків споживання для збереження основних фондів, оплати праці техперсоналу, забезпечення догляду та відновлення. Найперше йдеться про ботанічні сади, 12 з яких мають загальноукраїнське значення, 2 наші заповідники, а також дендропарки та обсерваторії", — зазначила Лілія Гриневич, повідомляє МОН.

За її словами, ці об'єкти без належної підтримки занепадають і з року в рік ситуація ускладнюється. Як приклад вона назвала Ботанічний сад ЛНУ імені Франка, де діє 5 навчально-наукових відділів.

Планується, що ця програма дозволить вишам забезпечувати господарчі, охоронні та інші потреби. Наприклад, видатки на спецодяг, заробітну плату технічному персоналу, який є домінуючою категорією, воєнізовану охорону тощо.

Міністерство екології та природних ресурсів планує до 2020 року збільшити в два рази територію природно-заповідного фонду України, яка зараз становить 6% площі країни.

Нагадаємо, що минулого року Рада ввела кримінальну відповідальність за контрабанду лісу.