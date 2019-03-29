Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

МОН планує запровадити окрему програму підтримки заповідників та ботсадів

"Найперше йдеться про ботанічні сади, 12 з яких мають загальноукраїнське значення, 2 наші заповідники, а також дендропарки та обсерваторії"
Міністерство освіти планує запровадити окрему програму підтримки заповідників, ботанічних садів, дендропарків та обсерваторій в університетах. Для цього орієнтовно потрібно 56,5 мільйонів гривень на 2020-22 роки.
МОН планує запровадити окрему програму підтримки заповідників та ботсадів Фото: mon.gov.ua

"Існують специфічні установи або структурні підрозділи університетів, які, окрім наукових досліджень, тобто видатків розвитку, потребують видатків споживання для збереження основних фондів, оплати праці техперсоналу, забезпечення догляду та відновлення. Найперше йдеться про ботанічні сади, 12 з яких мають загальноукраїнське значення, 2 наші заповідники, а також дендропарки та обсерваторії", — зазначила Лілія Гриневич, повідомляє МОН.

За її словами, ці об'єкти без належної підтримки занепадають і з року в рік ситуація ускладнюється. Як приклад вона назвала Ботанічний сад ЛНУ імені Франка, де діє 5 навчально-наукових відділів.

Планується, що ця програма дозволить вишам забезпечувати господарчі, охоронні та інші потреби. Наприклад, видатки на спецодяг, заробітну плату технічному персоналу, який є домінуючою категорією, воєнізовану охорону тощо.

Міністерство екології та природних ресурсів планує до 2020 року збільшити в два рази територію природно-заповідного фонду України, яка зараз становить 6% площі країни.

Нагадаємо, що минулого року Рада ввела кримінальну відповідальність за контрабанду лісу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 03 2019 22:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хочеш миру – готуйся до війни: Ветеран АТО Андрій Кудабеков вчить виживати в умовах небезпеки

Хочеш миру – готуйся до війни: Ветеран АТО Андрій Кудабеков вчить виживати в умовах небезпеки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.