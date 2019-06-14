Моніторингова місія ООН надала свої рекомендації до закону про українську мову

"Так, Моніторингова місія ООН надала свої рекомендації до нього українським органам влади. Я повідомила, що ми також його аналізували і зараз чекаємо висновку Венеціанської комісії"

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні надала українській владі свої рекомендації до закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"Провела зустріч з головою Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіоною Фрейзер, яка йде зі своєї посади після чотирьох років роботи", - зазначила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За її словами, крім іншого вони обговорили прийнятий Верховною Радою закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"Так, Моніторингова місія ООН надала свої рекомендації до нього українським органам влади. Я повідомила, що ми також його аналізували і зараз чекаємо висновку Венеціанської комісії", - написала Денісова.

Вона також зазначила, що на зустрічі йшлося і про звільнення громадян України, які перебувають в місцях несвободи на інших територіях.

Український омбудсмен також подякувала Фіоні Фрейзер "за постійну підтримку в питаннях, важливих для реалізації нашої роботи" і побажала успіхів на новому місці роботи.

Нагадаємо, що представник президента Володимира Зеленського в Раді Руслан Стефанчук не виключає, що в закон про мову можуть внести правки.