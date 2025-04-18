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Мораторій на удари по енергетиці закінчився – кремль

18 квітня 2025, 16:32
Мораторій на удари по енергетиці закінчився – кремль
Фото: Reuters
В той же час, український президент сказав, що більше місяця зберігається відверта російська відмова від припинення вогню.

Прессекретар президента рф Володимира путіна Дмитро Пєсков заявив, що місяць мораторію на удари по об'єктах енергетичної інфраструктури минув.

Про це інформує РИА Новости

"Місяць дійсно минув. Наразі жодних інших вказівок верховного головнокомандувача, президента рф Володимира путіна не було", - заявив він. 

Також сьогодні постійний представник росії при ООН Василь Небензя пояснив нереалістичність припинення вогню в Україні.

А пізніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що якщо припинити війну в Україні шляхом переговорів неможливо, Сполученим Штатам потрібно припинити свої зусилля та рухатися далі.

 

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