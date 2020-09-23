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Morgan Stanley: Отримання Україною траншу МВФ у 2020 році малоймовірне

У Morgan Stanley вважають, що труднощі з внутрішнім фінансуванням дефіциту можуть призвести до необхідності збільшення його зовнішнього фінансування в рази
Отримання Україною до кінця 2020 року навіть одного траншу МВФ на 0,7 млрд доларів виглядає сумнівним з урахуванням кількості поточних невирішених питань за програмою України з Фондом.
Morgan Stanley: Отримання Україною траншу МВФ у 2020 році малоймовірне Фото: з вільних джерел

Водночас аналітики вважають, що плани Кабміну профінансувати велику частину дефіциту у бюджеті-2021 за рахунок розміщення ОВДП занадто завищені і це підштовхує Україну до співпраці з МВФ.

У Morgan Stanley вважають, що труднощі з внутрішнім фінансуванням дефіциту можуть призвести до необхідності збільшення його зовнішнього фінансування в рази.

"Чиста емісія ОВДП на весь рік зажадає середньомісячної чистої емісії в 17 млрд грн, що набагато вище поточного рівня. З початку цього року чиста емісія ОВДП становила лише 31 млрд грн", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що термін обігу цих облігацій сильно впав, а частка нерезидентів на внутрішньому ринку запозичень продовжує скорочуватися.

"Така ситуація підвищує ймовірність зовнішнього фінансування, але поточна програма з МВФ уже йде з порушенням графіка ще до першого її перегляду. Morgan Stanley нагадує, що ця ситуація є типовою для України: п'ять попередніх програм із фондом були профінансовані лише на 40%", - йдеться у повідомленні.

При цьому, аналітики не виключають ще одного випуску єврооблігацій України у 2020 році, але за наявності такої можливості на ринку. 

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23 09 2020 15:57
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