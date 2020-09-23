Morgan Stanley: Отримання Україною траншу МВФ у 2020 році малоймовірне
Водночас аналітики вважають, що плани Кабміну профінансувати велику частину дефіциту у бюджеті-2021 за рахунок розміщення ОВДП занадто завищені і це підштовхує Україну до співпраці з МВФ.
У Morgan Stanley вважають, що труднощі з внутрішнім фінансуванням дефіциту можуть призвести до необхідності збільшення його зовнішнього фінансування в рази.
"Чиста емісія ОВДП на весь рік зажадає середньомісячної чистої емісії в 17 млрд грн, що набагато вище поточного рівня. З початку цього року чиста емісія ОВДП становила лише 31 млрд грн", - підкреслюють аналітики.
Вони додають, що термін обігу цих облігацій сильно впав, а частка нерезидентів на внутрішньому ринку запозичень продовжує скорочуватися.
"Така ситуація підвищує ймовірність зовнішнього фінансування, але поточна програма з МВФ уже йде з порушенням графіка ще до першого її перегляду. Morgan Stanley нагадує, що ця ситуація є типовою для України: п'ять попередніх програм із фондом були профінансовані лише на 40%", - йдеться у повідомленні.
При цьому, аналітики не виключають ще одного випуску єврооблігацій України у 2020 році, але за наявності такої можливості на ринку.
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