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Мосійчук повідомив про підготовку "низки позовів" до Супрун

Депутат провів консультації з американськими юристами і представниками діаспори
Народний депутат від "Радикальної партії" Олега Ляшка Ігор Мосійчук повідомив, що готує низку судових позовів до в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.
Мосійчук повідомив про підготовку "низки позовів" до Супрун Ігор Мосійчук. Фото: Galka.if.ua

Мосійчук зазначив, що спілкувався з американськими юристами і представниками української діаспори в США.

"Готуємо низку судових позовів проти громадянки США Супрун Уляни-Надії, яка тимчасово, з порушенням українського законодавства, виконує обов'язки міністра охорони здоров'я України", - написав депутат на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що 5 лютого 2019 року Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.  

Суд частково задовольнив прохання депутата Верховної ради Ігоря Мосійчука (Радикальна партія Олега Ляшка) і тимчасово заборонив Супрун здійснювати будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я.

14 лютого Окружний адміністративний суд Києва вирішив скасувати попереднє рішення, яке забороняло Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.

 

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19 02 2019 19:59
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