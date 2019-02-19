Мосійчук повідомив про підготовку "низки позовів" до Супрун
Мосійчук зазначив, що спілкувався з американськими юристами і представниками української діаспори в США.
"Готуємо низку судових позовів проти громадянки США Супрун Уляни-Надії, яка тимчасово, з порушенням українського законодавства, виконує обов'язки міністра охорони здоров'я України", - написав депутат на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, що 5 лютого 2019 року Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.
Суд частково задовольнив прохання депутата Верховної ради Ігоря Мосійчука (Радикальна партія Олега Ляшка) і тимчасово заборонив Супрун здійснювати будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я.
14 лютого Окружний адміністративний суд Києва вирішив скасувати попереднє рішення, яке забороняло Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.
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