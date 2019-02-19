Мосійчук повідомив про підготовку "низки позовів" до Супрун Депутат провів консультації з американськими юристами і представниками діаспори

Народний депутат від "Радикальної партії" Олега Ляшка Ігор Мосійчук повідомив, що готує низку судових позовів до в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

Ігор Мосійчук. Фото: Galka.if.ua

Мосійчук зазначив, що спілкувався з американськими юристами і представниками української діаспори в США. "Готуємо низку судових позовів проти громадянки США Супрун Уляни-Надії, яка тимчасово, з порушенням українського законодавства, виконує обов'язки міністра охорони здоров'я України", - написав депутат на своїй сторінці у Facebook. Нагадаємо, що 5 лютого 2019 року Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Суд частково задовольнив прохання депутата Верховної ради Ігоря Мосійчука (Радикальна партія Олега Ляшка) і тимчасово заборонив Супрун здійснювати будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я. 14 лютого Окружний адміністративний суд Києва вирішив скасувати попереднє рішення, яке забороняло Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.

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