Суд повернув повноваження Супрун

Супрун подякувала Кабміну, який 13 лютого поновив право на підпис документів для неї

Окружний адміністративний суд Києва вирішив скасувати попереднє рішення, яке забороняло Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.

Таке рішення суддя Сергія Каракашьян оголосив 14 лютого, повідомляє "Українська правда".

Суддя під час оголошення вироку говорив, що Супрун і її захист під час суду не надала доказів про наявність чи відсутність у неї іноземного громадянства, а оперували тим, що її підтримує уряд, президент і тд.

Каракашьян до винесення рішення знову видалився до нарадчої кімнати, ймовірно, це пов’язано з розпорядженням Кабміну від 13 лютого.

За словами Супрун, суд порушив процесуальні процедури, адже не повідомив, що вийде з нарадчої кімнати, щоби далі розглядати клопотання.

Адвокат Супрун Анатолій Гасюк заявив, що секретар суду повідомляла захисту про те, що суд 14 лютого буде лише оголошувати рішення.

Супрун заявила, що сподівається, що суддя буде ґрунтуватися лише на розглянутих на засіданнях твердженнях, без стороннього впливу.

Суддя- спікер суду Богдан Санін заявив, що Каракашьян був у нарадчій кімнаті 25 годин.

Супрун також подякувала Кабміну, який 13 лютого поновив право на підпис документів для неї, щоб не зупинити роботу МОЗ.

Вона заявила, що чекає на скасування рішення про припинення її повноважень.

Читайте також: Супрун відсторонив той же суддя, який поновив Насірова на посаді. Що відомо про Сергія Каракашьяна?

Нагадаємо, що 5 лютого 2019 року Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.

Суд частково задовольнив прохання депутата Верховної ради Ігоря Мосійчука (Радикальна партія Олега Ляшка) і тимчасово заборонив Супрун здійснювати будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я. Зазначимо, що в той же час, суд не заборонив їй здійснювати повноваження заступника міністра. Своє рішення суд мотивував наявністю ознак очевидну протиправність у тимчасове виконання першим заступником міністра охорони здоров'я Супрун повноважень в.о. міністра в строк, що перевищує 1 місяць з моменту наділення особи відповідними повноваженнями, тобто з 27 липня 2016 року. Разом з тим суд постановив, що поза цим терміну перший заступник міністра охорони здоров'я може виконувати виключно ті повноваження, які були йому надані за дорученням міністра. Суд врахував доводи позивача про те, що в 2015 році Супрун отримала громадянство України, але до сих пір знаходиться й в іноземному громадянстві (громадянство США), в той час як відповідно до Закону України "Про громадянство України" в Україні існує єдине громадянство. Супрун відсторонена від посади в.о. міністра на час розгляду судом позову Мосійчука, який вимагає встановити факт відсутності у неї повноважень міністра.

Водночас, українське законодавство не забороняє бути в.о. міністра скільки завгодно місяців - це питання взагалі ніяк не регулюється.

Але за законом, члени Кабміну призначаються на посаду парламентом, а не прем'єр-міністром, як сталося у випадку Супрун. У розпорядженні Гройсмана мова йде про те, що виконання обов'язків покладається на неї "тимчасово", але не вказано, скільки саме часу воно може тривати. У Законі "Про центральні органи виконавчої влади" написано, що "Міністерство очолює міністр України, який є членом Кабінету Міністрів України". І ні слова про в.о. Це залишає широке поле для подачі судових позовів.