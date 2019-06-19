Мосійчуку не вдалося заборонити "Київпрайд"

Повідомляється, що заяву Мосійчуку повернули через недотриманням вимог, передбачених кодексом адміністративного судочинства.

"Розглянувши позовну заяву Ігоря Мосійчука щодо заборони проведення 23 червня Маршу рівності "Київпрайд", ухвалив – повернути її позивачеві", - відзначили у прес-службі суду, йдеться в "УП".

Водночас, повернення позовної заяви не позбавляє Мосійчука права повторного звернення.

В ОАСК Українській правді підтвердили, що з позовною заявою у суд звернувся саме нардеп Мосійчук.

"Позовна заява не відповідала положенням кодексу, що врегульовують як саме має бути оформлений позов", - відзначив суддя-спікер суду Богдан Санін.

Нардеп просив суд визнати протиправною бездіяльність Київської міської державної адміністрації щодо не вчинення дії на заборону проведення 23 червня маршу рівності та просив суд заборонити проведення "Київпрайду".

Нагадаємо, 22 та 23 червня противники Маршу рівності проведуть акцію "Всеукраїнська варта на захист сімей та дітей" на вулиці Володимирській у центрі Києва.

Читайте також: Фрейзер: Росія продовжує відмовляти місії ООН з прав людини у відвідуванні Криму