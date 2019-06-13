Фрейзер: Росія продовжує відмовляти місії ООН з прав людини у відвідуванні Криму

Росія продовжує відмовляти моніторингової місії ООН з прав людини в Україні у доступі до Криму, чим порушує резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй

Голова місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер нагадала, що запровадження російського законодавства у Криму також порушує міжнародне право.

"Російська Федерація, як окупаційна держава в Криму, продовжує відмовляти моніторингової місії ООН з прав людини в Україні в доступі на півостров. Таким чином вона порушує відповідні резолюції Генеральної Асамблеї", – наголосила голова місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер під час брифінгу 13 червня, йдеться в "Радіо Свобода".

"Російська Федерація нав’язала своє громадянство жителям Криму. Вона насильно перемістила з Криму громадян України, які не дотримувалися законів Росії про еміграцію, вона депортувала ув’язнених з Криму в Росію. Особи, які засуджують окупацію, проукраїнські активісти і інші стикаються із залякуванням, переслідуванням і ув’язненням. Зокрема, кримські татари страждають від обшуків в їхніх будинках, релігійних центрах ... У багатьох випадках за рейдами слідують арешти", – розповіла Фрейзер.

Нагадаємо, напередодні ОБСЄ закликало Росію зупинити свої збройні провокації проти України.

Додамо, російські силовики проводили обшуки у жителів окупованого Криму, кількох активістів затримали, згодом затримали ще вісьмох кримських татар.

Зокрема, 11 червня кримськотатарську активістку, дочку фігуранта ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" Гульсум Алієву російські силовики затримали на адмінкордоні з анексованим Кримом.

Того ж дня посольство Сполучених Штатів Америки в Україні закликало владу Російської Федерації в окупованому Криму припинити арешти кримських татар.

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